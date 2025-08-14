İstanbul'da korkunç olay: 23 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da bir dairede yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Emin Çanlı evinde esrarengiz şekilde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2'nci katında tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı'dan halası Azime Çanlı (54) bir süre haber alamadı. Eve giden hala içeriye giremedi.

Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Daireye giren ekipler, Çanlı'yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Çanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE UYUŞTURUCU HAPLAR BULUNDU

Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu.Diğer yandan Yusuf Emin Çanlı'nın kollarında morluk izleri de tespit edildi. Çalışmaların ardından Yusuf Emin Çanlı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'YUSUFUM BENİ DE GÖTÜR'

Cenazenin daireden çıkarıldığı sırada Çanlı'nın halası sinir krizi geçirdi. Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti. Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı. Acılı kadın "Yusufum bana böyle mi yapacaktın.

Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusufumu. Yusufum yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım" sözleriyle bağırarak ağladı.

