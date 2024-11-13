İstanbul'da korkunç olay! Derede kadın cesedi bulundu

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nin içinde yaşanan olayda, Edinilen bilgiye göre, denize açılan balıkçılar dere içinde bir ceset buldu. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine dalgıç polisleri sevk edildi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu ve yaklaşık 3 gündür suda olduğu öğrenildi. Ceset, incelemenin ardından Adli Kurumu Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.