İstanbul'da korkunç olay! Emlakçının sır gibi ölümünü koku ele verdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da korkunç olay! Emlakçının sır gibi ölümünü koku ele verdi!

İstanbul’da korkunç bir olay ortaya çıktı. 27 yaşındaki emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt 1 ay sonra kiraladığı dairede ölü bulundu. Sır gibi ölüm araştırılıyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı Muhammed Tarık A.'nın (31) yanında çalışan Muhammet Yahya Karakurt, yaklaşık 1 ay önce Melek I.'nın kiralaması için kendisine verdiği anahtarı alarak daireye gitti. O andan itibaren ailesi Karakurt'tan bir daha haber alamadı.

İstanbul'da korkunç olay! Emlakçının sır gibi ölümünü koku ele verdi!

Yaklaşık 1 ay sonra Melek I., boş daireyi kiracıya göstermek için kapıya geldi. Yedek anahtarla kapı açılmayınca durumdan şüphelenen Melek I., itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi polis nezaretinde içeri girdi.

İstanbul'da korkunç olay! Emlakçının sır gibi ölümünü koku ele verdi!​​​​​​​

Dairede araştırma yapan polis, Karakurt'u odalardan birinde asılmış halde buldu. Cenazesinin çürümeye başladığı görülen Karakurt'un yaklaşık 1 ay önce öldüğü düşünülüyor.

YAKLAŞIK 1 ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLİR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrasında Karakurt'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Emlakçının sır gibi ölümünü koku ele verdi!​​​​​​​

Polis ekipleri Karakurt'un ailesiyle yaptığı görülmede, yaklaşık 1 ay önce kendisinden haber alamadıkları, ancak kayıp başvurusunda bulunmadıkları bilgisini edindi.

İstanbul'da korkunç olay! Emlakçının sır gibi ölümünü koku ele verdi!​​​​​​​

Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine de ulaşıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Emlakçının sır gibi ölümünü koku ele verdi!

Son Haberler
Ünlü yazardan gündemi sarsacak kulis… Operasyonların sıradaki hedefini açıkladı
Ünlü yazardan gündemi sarsacak kulis… Operasyonların sıradaki hedefini açıkladı
Kesinleşmiş 11 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Kesinleşmiş 11 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 314'e yükseldi (28 Nisan 2025)
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 314'e yükseldi
Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladılar
Süper Lig’de şampiyonun kaç puan alacağını açıkladılar
Deprem korkusu bilimle nasıl yenilir? İşin uzmanları anlatıyor
Deprem korkusu bilimle nasıl yenilir? İşin uzmanları anlatıyor