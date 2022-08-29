İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi
Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:50
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:52
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İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi
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