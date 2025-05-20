İstanbul'da korkutan deprem (20.05.2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da korkutan deprem (20.05.2025)

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.16 km olarak ölçüldü. Öte yandan korkutan deprem ile ilgili Kandilli de paylaşım yaptı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Son Haberler
Kızılcahamam'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Kızılcahamam'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı
VARLIK İÇİNDE KITLIK YAŞIYORUZ
VARLIK İÇİNDE KITLIK YAŞIYORUZ
HERMES Mİ, KERMES Mİ?
HERMES Mİ, KERMES Mİ?
Barış süreci ve neden MHP?
Barış süreci ve neden MHP?