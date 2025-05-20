İstanbul'da korkutan deprem (20.05.2025)

AFAD'dan alınan bilgiye göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.16 km olarak ölçüldü. Öte yandan korkutan deprem ile ilgili Kandilli de paylaşım yaptı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.