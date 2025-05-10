İstanbul'da korkutan kaza! İki metrobüs çarpıştı

Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.