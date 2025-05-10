İstanbul'da korkutan kaza! İki metrobüs çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza bir kişi hayatını kaybetti.

Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

aa-20250510-37906644-37906639-beylikduzunde-durakta-bekleyen-metrobuse-baska-bir-metrobus-carpti.jpgHaramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

aa-20250510-37906644-37906643-beylikduzunde-durakta-bekleyen-metrobuse-baska-bir-metrobus-carpti.jpgİhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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