İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi’nde bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler geniş bir alana sıçradı ve gökyüzünü duman kapladı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ise devam ediyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İBB İtfaiyesi saat 17.28 itibariyle yangının söndürüldüğünü şu açıklamayla duyurdu:

"Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Şile sokak üzerindeki geniş otluk alan çıkan yangın ekiplerimiz tarafından söndürüldü."