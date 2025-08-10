İstanbul'da korkutan yangın! 13 katlı bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Bağcılar'daki bir 13 katlı binada meydana gelen yangın sonucu vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine gelen gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenle tahliye etti.

İKİ KİŞİYE MÜDAHALE

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

1kapak-002.jpg

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Öte yandan, yangın sırasında binanın en üst katında vatandaşların kurtarılmayı bekleyişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Apartman sakini Zülfikar Korkmaz, yangının çatıda çıktığı ilk aşamada itfaiye merdiveninin yetersiz kaldığını, üst kattakilerin mahsur kaldığını, kendilerinin de asansör yerine merdiveni tercih ederek dışarı çıktıklarını söyledi.

