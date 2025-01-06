İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 21:30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı.

Yangının fark edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına merdivenli araçlar yardımıyla müdahale ederek, kısa sürede alevleri kontrol altına almayı başardı.

APARTMAN SAKİNİ OLAYI ANLATTI

Yangın sırasında binada bulunan kiracı Serkan Şahin, "Aşağıdan 'Yangın çıktı' diye haber geldi. Çıkıp terasa baktık, sonra itfaiye geldi ve müdahale etmeye başladı. Yangın çıkan çatı katı, mal sahibi tarafından kiraya verilmiş. Kiracılardan birini yaşlı, diğerini genç gördüm ama tanımıyorum onları" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının kesin nedeni yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.