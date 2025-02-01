İstanbul'da korkutan yangın! Kısa sürede yandaki iş yerine de sıçradı

Düzenleme: Kaynak: AA

Çekmeköy'de lastik atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik deposunda çıkan ve tekstil atölyesine de sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

yn1.webpİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kısa sürede büyüyen yangın deponun yanındaki tekstil atölyesine de sıçradı.

İtfaiye ekipleri 53 araç ve 133 personelle yangına müdahalesini sürdürüyor.

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Çevrede bulunan iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, yanan lastik deposunda ara ara patlama sesleri duyuluyor.

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