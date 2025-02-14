İstanbul’da korsan kitapçıya büyük darbe! Piyasaya sürülmek üzereydi. 140 milyon lira değerinde

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da İngilizce eğitiminde kullanılan kitaplar ağırlıklı olmak üzere çeşitli yayınevlerine ait 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul'da İngilizce eğitiminde kullanılan kitaplar ağırlıklı olmak üzere çeşitli yayınevlerine ait 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi. Piyasa değeri 140 milyon lira olan korsan kitapların başta e-ticaret siteleri olmak üzere piyasada satılacağı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de piyasaya sürülmek üzere depolanmış, çeşitli yayınevlerine ait çok sayıda kitap bulundurulduğunu belirledi. Ekipler tarafından tespiti yapılan 4 ayrı adrese Perşembe günü eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 140 milyon lira olan 94 bin 587 bandrolsüz kitap, bin 100 adet CD/DVD olmak üzere toplam 95 bin 687 ürün ele geçirildi. Korsan kitapların başta e-ticaret siteleri olmak üzere piyasada satılacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da korsan kitapçıya büyük darbe! 94 bin 587 adet ele geçirildi: 140 milyon lira değerinde

İstanbul’da korsan kitapçıya büyük darbe! 94 bin 587 adet ele geçirildi: 140 milyon lira değerinde

İstanbul’da korsan kitapçıya büyük darbe! 94 bin 587 adet ele geçirildi: 140 milyon lira değerinde

İstanbul’da korsan kitapçıya büyük darbe! 94 bin 587 adet ele geçirildi: 140 milyon lira değerinde

İstanbul’da korsan kitapçıya büyük darbe! 94 bin 587 adet ele geçirildi: 140 milyon lira değerinde

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