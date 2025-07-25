İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan 'bu hafta' diyerek açıkladı...

Cuma namazının ardından basın mensuplarına konuşan Erdoğan, orman yangınlarına dair 27 uçağın ve 105 helikopterin yangın söndürme çalışmalarında olduğunu söyledi. Erdoğan, Trump ve Putin ile ilgili, "Bu hafta sayın Trump ve sayın Putin ile görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz” dedi.

ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, devam eden orman yangınlarına ilişkin, “Karabük/Safranbolu, Antalya/Gazipaşa, Uşak/Sivaslı... Buralar devam ediyor. Buralarda 27 uçak şu anda aktif. 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı,25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor. Ne yazık ki şehitlerimiz malum... Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar bu ateş çemberinden sıyrılamadılar” dedi.

“İSTANBUL'DA BULUŞTURMA GAYRETİNDEYİZ”

Çırağan Saray’ındaki Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin de katıldığı “Barış Masası’na ilişkin konuşan Erdoğan, “Bu hafta sayın Trump ve sayın Putin ile görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz” ifadeleri dikkat çekti.

IDEF 2025

“IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti” diyen Erdoğan, “Bunun için ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler devam ediyor. Savunma sanayiinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. O yeri yakalayamazsanı zaten bu mücadeleyi sürdüremezsiniz” dedi.