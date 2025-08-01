İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan, Meloni ile görüşecek

İstanbul'da Türkiye, İtalya ve Libya zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşecek.

Erdoğan'ın Meloni ve Libyalı yetkililerle yapacağı görüşme saat 14.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Zirve kapsamında ülkeler arası işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca ekonomi, enerji ve petrol sektöründe ortaklıkların güçlendirilmesi, düzensiz göç ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri gibi stratejik konularında konuşulacağı belirtiliyor.