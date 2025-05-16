İstanbul’da kriz giderek büyüyor! Ücretler vatandaşı isyan ettiriyor

Megakent İstanbul’da araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri park yeri. Yoğun ilçelerde park alanı bulamayan vatandaşlar, otoparklara başvuruyor ancak fiyatlar adeta el yakıyor. Show Haber’in haberine göre, Beşiktaş ve Şişli’de 24 saatlik otopark ücretleri 500 TL’den başlayıp 900 TL’ye kadar çıkıyor. Ortaköy’de ise bu rakam 1200 TL’ye kadar ulaşıyor. Buna rağmen otoparkların tamamen dolu olması, sorunun boyutlarını gözler önüne seriyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: ARABAYI SATARIM DAHA İYİ

Yüksek otopark ücretleri, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Bazı İstanbullular “Arabayı satarım daha iyi” diyerek tepkilerini dile getiriyor. Otopark ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini savunan bir vatandaş “En fazla 100 lira olmalı” önerisinde bulundu. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Eminönü gibi yoğun bölgelerde yaşayanlar, hem park yeri bulamamanın hem de yüksek ücretlerin mağduru olduklarını belirtiyor.

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YOĞUN İLÇELERDE FİYATLAR UÇTU

Otopark ücretlerinin en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş ve Şişli olarak öne çıkıyor. Ortaköy’de günlük 1200 TL’ye varan fiyatlar, vatandaşların bütçesini zorluyor. Sokak aralarında ve caddelerde park yeri bulmanın neredeyse imkânsız olduğu bu bölgelerde, otoparklar tek çare olsa da yüksek maliyetler nedeniyle tercih edilmek istenmiyor.

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ÇÖZÜM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

İstanbullular, otopark sorununa ve fahiş ücretlere çözüm bulunmasını talep ediyor. Sokaklarda park yeri eksikliği ve otoparkların yüksek fiyat politikaları, megakentin trafik ve park krizini derinleştiriyor. Vatandaşlar, yerel yönetimlerden daha uygun fiyatlı otopark alternatifleri ve yeni park alanları oluşturulması için adım atılmasını bekliyor.