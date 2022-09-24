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İstanbul'da kumar operasyonu: 28 kişiye para cezası kesildi

İstanbul Sarıyer'de bir sitede kumar oynadığı belirlenen 28 kişiye para cezası uygulandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:38
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İstanbul'da kumar oynayan 28 kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da kumar operasyonu: 28 kişiye para cezası kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de yürütülen çalışmalar kapsamında Maslak Mahallesi'ndeki sitede bir dairede kumar oynandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen ikamet sahibi A.A. ve araması olduğu belirlenen M.D. gözaltına alındı.

Kumar oynanması için özel olarak dizayn edilen adresteki aramalarda, pullar ve iskambil kağıtlarına el konuldu.
Kumar oynadıkları belirlenen 28 kişiye para cezası kesildi.

 (AA)

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