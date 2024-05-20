İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, “Kurban kesim ve satış alanında çadırlarımız kuruluyor. Çadırlarını alan kurban sahipleri içeride hazırlıklarını tamamlıyorlar. Belediye olarak vatandaşların kurbanlarını dini vecibelere ve sıhhi şartlara uygun olarak kesebilmeleri için alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada toplam 117 çadırımız var, bunların 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi ise küçükbaş hayvanlara aittir. Yaklaşık 3 bin adet büyükbaş, 2 bin adet küçükbaş hayvanın buraya gelmesini bekliyoruz. Haziran ayı başından itibaren kurbanların alana gelebilecek gibi hazırlık yapıyoruz. Besicilerden dezenfeksiyon belgesi, şehirler arası sevk raporu ve kurbanlar ile ilgili yaşını beslendiği bölgeyi gösteren belgelere bakıyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir kurban alabilmeleri için öncelikle düzgün bir yerden satın almaların gerekiyor. Belgeleri tam olan üreticiden ve pazardan almaları gerekiyor. Bizim pazarımızda evrakları eksik olan hiçbir hayvanı almadığımız için güvenle buradan alabilirler” diye konuştu.