İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı

İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı
Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban Bayramı'na bir aydan az bir süre kala İstanbul'daki kurban kesim yerlerinde hazırlıklar başlarken, son durum havadan görüntülendi.
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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 1

Kurban Bayramı’na tam 27 gün kala, İstanbul’da Kurban Satış ve Kesim alanları kurulmaya başlandı.

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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 2

Yenibosna’da bulunan Bahçelievler Belediyesi Kurban Kesim ve Satış alanı kurulmaya başlandı.

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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 3

Büyük ve küçük baş hayvanların satılacağı çadırlar için ilk önce demirler ile iskelet kuruluyor.

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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 4

Ardından hayvanların yem yiyecekleri bölümler inşa edilirken, üzerleri muşamba ile kapatılıyor.

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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 5

117 çadırdan oluşan Bahçelievler Kurban Kesim ve Satış Alanı'nda 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi ise küçükbaş hayvanlara ayrılırken, satışlar burada yapılacak.

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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 6

Vatandaşlara otopark, mescit ve kurban kesimi gibi bölümler hizmet verecekken, yaklaşık 3 bin adet büyükbaş, 2 bin adet küçükbaş kurbanlıklar ise burada satılacak.

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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 7

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, “Kurban kesim ve satış alanında çadırlarımız kuruluyor. Çadırlarını alan kurban sahipleri içeride hazırlıklarını tamamlıyorlar. Belediye olarak vatandaşların kurbanlarını dini vecibelere ve sıhhi şartlara uygun olarak kesebilmeleri için alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada toplam 117 çadırımız var, bunların 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi ise küçükbaş hayvanlara aittir. Yaklaşık 3 bin adet büyükbaş, 2 bin adet küçükbaş hayvanın buraya gelmesini bekliyoruz. Haziran ayı başından itibaren kurbanların alana gelebilecek gibi hazırlık yapıyoruz. Besicilerden dezenfeksiyon belgesi, şehirler arası sevk raporu ve kurbanlar ile ilgili yaşını beslendiği bölgeyi gösteren belgelere bakıyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir kurban alabilmeleri için öncelikle düzgün bir yerden satın almaların gerekiyor. Belgeleri tam olan üreticiden ve pazardan almaları gerekiyor. Bizim pazarımızda evrakları eksik olan hiçbir hayvanı almadığımız için güvenle buradan alabilirler” diye konuştu.

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İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı 8

Kurban alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken konuların vurgulayan Bayhan, “Büyükbaş hayvanlarda diş muayenesi ile yaşı anlaşılabiliyor. Hayvanın genel görünüşünün canlı boynuz, kulak gibi eksik yerlerinin olmaması ve oradan bir akıntı gelmemesi gerekiyor. Hayvanın 4 ayak üzerine durabilmesi gerekiyor” dedi.

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