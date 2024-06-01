İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar sabah saatlerinde pazarlara indirildi. Sultangazi Belediyesi tarafından Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına getirilen hayvanlar, drone kameraları ile görüntülendi.

Sinop'tan gelen kurban satıcısı Veysel Günal, sabah saat 05.00 civarında İstanbul'a vardıklarını belirterek, "Toplam 25 hayvan ile giriş yaptık. Allah nasip ederse vatandaşlarımızı Sultangazi'ye bekliyoruz. Çok meşakkatli geçti ve Karadeniz'den geldik toplam 12 saatlik bir yoldan. Bugün, yarın vatandaşlarımızı bekliyoruz ve kurbanları kurban pazarından almalarını bekleriz" dedi.

Başka bir satıcı olan Saykal Saykal ise Ilgaz'dan geldiklerini ve hayvanlarını kendilerinin beslediğini belirtti: "Kekik var, hormon yoktur, ilaç yoktur. Bizim mallarımızı alanlar bir daha alır. 43 tane hayvan ile geldim ama 70 hayvan olacak. 30 yıldır geliyorum ben bu pazara" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin kurduğu kurban satış alanına sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kurbanlık indirilmeye başlanırken, bu anlar drone kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde pazara getirilen kurbanlıkların çadırlara indirildiği ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği görüldü.