İstanbul’da kurşunlu çete operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA
İstanbul’da kurşunlu çete operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Tekirdağ’da iş yerlerini kurşunladıkları öne sürülen 32 kişinin polisteki sorgusunu tamamlandı. Yapılan çalışmada 23 olayın failleri oldukları olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Tekirdağ'da, tehdit ettikleri bazı kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına 32 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, Tekirdağ ile İstanbul'da "kasten öldürme", "gasp", "ruhsatsız silah bulundurma", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarından 23 olayın faili oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlik bilgileri tespit edilerek gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 14 Temmuz'da, Tekirdağ ile İstanbul'un bazı ilçelerinde firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 13 zanlı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin suç örgütü olarak faaliyet gösterdikleri ve haraç alamadıkları kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin 2 iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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