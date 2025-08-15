İstanbul’da kuvvetli fırtınada gemi battı: 4 kişi kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan bir gemi battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batan gemideki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Yenikapı açıklarında Marmara Demir Sahası'nda meydana geldi. İddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu, yüksek dalgaların arasında kalarak battı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Batan geminin 4 kişilik mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

