İstanbul'a beklenen kar yağışı başladı! AKOM uyarı üstüne uyarı yapmıştı...

Rusya'da gelen yeni soğuk hava sistemi Karadeniz üzerinden yurdumuza giriş yaptı. İstanbul'da etkli olması beklenen kar yağışının bazı ilçelerde başladığı görüldü. Çekmeköy'de kar yağışının başladığı kameraya yansıdı.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor. İstanbul'da kar yağışının 2 gün süreceği Meteoroloji verilerinde paylaşıldı.

İBB HAZIRLIĞINI YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı 11.916 personel ve 3.375 araçla hazır bulunacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletilirken, tuz depolarında 280 bin ton tuz stoklandı ve ilçelere 19 bin ton tuz desteği sağlandı. Olası trafik kazaları ve yolda kalmalar için 48 çekici ve kurtarıcı araç da hazır bulunacak.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları ise yoğun kar yağışı süresince ek seferler düzenleyerek ulaşıma destek olacak. Yetkililer, ise vatandaşları toplu taşıma kullanmasına yönelik öneride bulundu.

Meteoroloji’den peş peşe kuvvetli kar yağışı uyarısı! Karadeniz üzerinden yurda giriş yaptı… (5 Şubat 2025)