İstanbul'da, ticari taşıtlar için 15 Kasım itibarıyla uygulanacak olan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle lastikçilerde yoğunluk oluştu. Lastikçi Mustafa Berat Akkoyuk, "1 Aralık'taki olan zorunluluğun 15 Kasım'a çekilmesi nedeniyle işlerimizde yoğunluk oldu. Ticari otomobiller ve segmenti yüksek araçlarda şu anda yeni sezonda bin 200 ile bin 600 arası bandından ilerliyor. Binek araçlarımızda 1200 lira, lastik sök, tak değişim, balans, her şey içinde. Ticari araçlarımızda, C sınıfı olan araçlarımızda 2 bin liraya kadar gidiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım itibariyle başlayan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan'a kadar devam edecek. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlardaki kış lastiği zorunluluğu 5 ay sürecek. Zorunluluğun başlamasıyla lastikçilerde yoğunluk oluştu. Ticari araç sahipleri, şoförler ve hususi otomobil sürücüleri lastikçilerdeki değişimler için randevu oluşturarak, kış lastiği değişimlerine başladı. 15 Kasım itibarıyla kış lastiği takmayan ticari araçlara 5 bin 856 lira cezai işlem uygulanacak.

'İŞLERİMİZDE YOĞUNLUK OLDU'

Yoğunluk olduğunu belirten Ustabaşı Mustafa Berat Akkoyuk, 1 Aralık'taki olan zorunluluğun 15 Kasım'a çekilmesi nedeniyle işlerimizde yoğunluk oldu. Biz burada randevu sistemiyle çalıştığımız için, filolar olsun, normal dışarıdan gelen araçlarımız olsun... Müşterilerimiz bir gün öncesinden bizi arıyorlar. Biz müşterilere randevu verip günü doldurup, bir dahaki güne aktarmadığımız için ister istemez yoğunluk oluyor. Erkene çekildi bu sene ama yoğun bir tempoyla çalıştığımız için hallediyoruz. Maksat müşterimizin işi görülsün dedi.

'LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ 1200- 1600 LİRA ARASINDA'

Lastik Değiştirme ustası Mustafa Berat Akkoyuk, Ticari otomobiller ve segmenti yüksek araçlarda şu anda yeni sezonda bin 200 ile bin 600 arası bandından ilerliyor. Binek araçlarımızda 1200 lira, lastik sök, tak değişim, balans, her şey içinde. Ticari araçlarımızda, C sınıfı olan araçlarımızda 2 bin liraya kadar gidiyor. Bu şekilde, hepsi yine aynı şekilde sökme, takma, balansı içinde. Büyük otobüslerde yine sökme, takma balansı içinde 5-6 bin lira bandında ilerliyoruz diye konuştu.

'KIŞ LASTİĞİ HERKES İÇİN ZORUNLU OLMALI'

Bireysel aracı için kış lastiği taktırmaya gelen Tolga Gençer, Bu yoğun dönemde biz de randevu bulduk. Biliyorsunuz bugün son gün ticariler için. Ama sağ olsunlar randevu verdiler, yaptırdık. Ben her sene taktırıyorum çünkü bu güvenlik açısından çok önemli. Yani biraz da araştırıyorum tabii. 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği herkes için zorunlu olmalı. Çünkü hem güvenlik açısından hem başka araçların güvenliği açısından çok önemli. İnsanlarda değişik bir algı var, kar lastiği olarak görüyorlar ama 7 derecenin altındaki bütün hava şartlarında yol tutuşunu etkiliyor, fren mesafesini etkiliyor. Onun için ben de kendi aracıma her Kasım'da taktırırım ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN DE ERKENE ALINMASI DAHA İYİ OLDU'

Taşımacılık yaptığı ticari aracına kış lastiği taktırmaya gelen Levent Genç, Devlet zaten hava şartlarına, iklime göre karar veriyor. Erken takılması daha faydalı. Erkenden randevu aldık. Randevu günümüzde geldik. Bütün araçlarımıza taktırıyoruz. Onun için çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim için de biraz erkene alınması daha iyi oldu ifadelerini kullandı.

'YOĞUNLUK OLMADAN İLK GÜNDEN GELDİM'

Ticari aracına kış lastiği taktırmak için lastikçiye gelen Haydar Genç, Çok sıkışıklık olmadı çünkü ilk günler. Havalar da güzel gittiği için sıkışıklık olacağını düşünmüyorum. Ama böyle bir yasak var. Baştan taktırayım dedim. Sıkışıklık, kalabalık olmadan. Önemi tabii ki var. Taktırmayanlar yolda kaldığı zaman bizim kış lastiği taktırmamızın ya da taktırmamamızın hiçbir anlamı kalmıyor. Kış lastiğini taktığı zaman, kış vakti ve karlarda yolda kalmıyorsun. Çok rahatlıkla devam ediyorsun. Başkasına da engel olmamış oluyorsun. Ticari araçlar zaten mecbur, taktırmak zorunda ama imkanı olanlar şahıslar da araçlarına mümkünse taktırsınlar. Çünkü onlar yolda kaldığı zaman benim kış lastiği taktırıp taktırmamamın çok anlamlı kalmıyor. Ben de devam edemiyorum dedi.