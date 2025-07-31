İstanbul’da lüks sitede kurye skandalı: Ünlü yapımcı Cengiz Şahin’in sevgilisine taciz şoku!

Tiyatro yapımcısı Cengiz Şahin’in sevgilisi, Üsküdar’daki lüks sitede kuryenin tacizine uğradı. Şahin, kamera görüntülerinden kuryenin plakasını tespit ederek polise şikâyet etti.

İlker Gezici’nin haberine göre, Şahin, sipariş getiren kuryenin kız arkadaşına sözlü cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek isyan etti.

Önce sosyal medyada firmaları ifşa eden Şahin, ardından karakola giderek kuryeden şikâyetçi oldu.

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Ünlü yapımcı Cengiz Şahin (Üstte)

Şahin olayı şöyle aktardı: “Oturduğumuz yer güvenlikli bir site. Bu sitede başkasına yemek siparişi getiren kurye, siteden çıkarken kız arkadaşıma sözlü tacizde bulunmuş. Kız çıkışınca gülerek yoluna devam etmiş. Kız arkadaşım, sinirli şekilde beni arayıp olayı anlattığında hemen kuryeyi bulmaya çalıştım.

Bu çok ünlü yemek firması tacizci kuryelerini korumaya çalışıp ismini vermedi. Ben bir şekilde kuryenin nerede çalıştığını öğrendim. Siteye girerken gerçek adını saklayarak girmiş.

Bu sebepten oturduğum sitenin güvenliğinin de ne kadar zayıf olduğunu gördüm. Görüntülere ulaştım. Hemen karakola bildirdim. Gerekenin yapılması için ısrarlı tavrımı sürdüreceğim ki bunlar böyle başıboş dolaşmasınlar!"

Şahin, "Güvenlikli sitede oturuyorum diye kimse kendisini güvende hissetmesin. Kuryeler plakalarını ve hatta kimliklerini bile saklıyorlar. Maalesef bu konuda da zaaf var" diyerek uyardı.



Şahin, yemek firmasına ve kurye şirketine dava açacağını açıkladı.

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CENGİZ ŞAHİN KİMDİR?

Cengiz Şahin, Türk tiyatro oyuncusu ve organizatördür. 1983 İstanbul doğumludur. Tiyatroya 13 yaşında Kartal Sanat Tiyatrosu’nda başladı ve 22 yaşına kadar kadrolu oyuncu olarak birçok oyunda yer aldı. 2004’te İstanbul Tiyatro Kumpanyası’na katılarak kariyerine devam etti.

Televizyonda Yeditepe İstanbul’da serseri bir karakter, Çemberimde Gül Oya’da solcu Dursun rolüyle tanındı; özellikle dizinin finalinde idama giden bir karakteri canlandırarak akıllarda yer etti. Ayrıca Kurtlar Vadisi’nde Ferman karakterini oynadı.

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