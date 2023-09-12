İstanbul'da mağaradan bozma eve istenen fiyat 'pes' dedirtti

Artan enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle İstanbul’daki kira fiyatları geçen seneye göre yüzde 150 zamlanırken yeni ev tutmak isteyen kiracılar İstanbul’da barınma kriziyle karşı karşıya kalıyor.

İstanbul Kağıthane’de bir emlak sitesinin verdiği ilanda adeta harabe olan bir daireye 7 bin TL kira istendi. Uygun fiyatlı kiralık ev bulamayan vatandaşlar, yaşanması mümkün olmayan konutlara yüksek kiralar vermek zorunda kalıyor.

20 YILLIK BİNA

İnternet sitesinde paylaşılan evde bina yaşının 16-20 yıl arası olması dikkat çekerken, 70 metrekarelik rutubetli eve 7 bin TL kira istenmesi evi gören vatandaşları şaşkına çevirdi. İlandaki evin fotoğraflarında evin pek çok noktasında hasar ya da tahribat olduğu görüldü. Yaşanması mümkün olmayan birçok ev ise ilan sitelerinde alıcısını bekliyor.

KÖMÜRLÜKTEN BOZMA EVLERİ “MÜSTAKİL EV” DİYE PAZARLIYORLAR

İstanbul'un birçok semtinde kiralar 11 bin lira olan asgari ücretin üzerinde seyrederken, bazı ev sahipleri ve emlakçılar ise kömürlükten bozma yerleri dahi 'müstakil ev' diye pazarlayarak yüksek fiyatlara kiraya vermeye çalışıyor. Bunun bir örneği, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir kiralık ev ilanında görüldü.