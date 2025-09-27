İstanbul’da mağaza önündeki sergiden pijamayı çalıp kaçtı! İş yeri çalışanı peşinden koştu

Kaynak: DHA
İstanbul’da mağaza önündeki sergiden pijamayı çalıp kaçtı! İş yeri çalışanı peşinden koştu

İstanbul Avcılar’da bir kişi. mağaza önünde sergilenen pijama takımını çalmak için gözüne kestirdi. Sergideki takıma önce uzun uzun bakan şüpheli etrafını kontrol edikten sonra alıp kaçtı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mağaza önünde sergilenen pijamaları bir süre inceleyen yabancı uyruklu iki kişiden biri içeri girerek fiyat sordu.

Mağaza önüne tekrar çıkan şüpheliler bir süre daha ürünleri inceledikten sonra bir pijama takımı alarak hızla uzaklaştı. Kısa sürede olayı fark eden iş yeri çalışanı koşarak hırsızların peşine düştü. Yakalanacağını anlayan şüpheliler pijama takımını atarak kaçışını sürdürdü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

