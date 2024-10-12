İstanbul'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, 11 metre uzunluğundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz tarafından yedeklenerek emniyetle West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı." ifadelerine yer verdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, 11 metre uzunluğundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz tarafından yedeklenerek emniyetle West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı." ifadelerine yer verdi.