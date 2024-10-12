İstanbul'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kaynak: AA
İstanbul'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, can kurtarma botu yardımıyla güvenli bir şekilde marinaya getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, 11 metre uzunluğundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz tarafından yedeklenerek emniyetle West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı." ifadelerine yer verdi.

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