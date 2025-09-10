İstanbul'da Marmaray istasyonu önünde şok olay! Ölü bulundu

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Küçükçekmece'de Halkalı Marmaray istasyonu yakınlarında park halinedeki otomobilin içerisinde ceset bulundu.

Şoke eden olay Halkalı Marmaray İstasyonu önünde yaşandı. Yolda çalışma yapan belediye ekipleri, park halindeki araçları kaldırmak için sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Park halindeki araçlardan birinden gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi.

Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis gönderildi. Aracın 10 gündür Marmaray istasyonu önünde park halinde olduğu ortaya çıktı.

istanbul-kucukcekmecede-bir-kisi-ot-fs6b.webp

BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU

Araç içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Cesette yapılan ilk incelemelere göre şahsın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Ceset gerçek ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için adli tıp morguna gönderildi.

