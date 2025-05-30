İstanbul'da matbaa skandalı! Yabancı uyruklular milyarlarca lira sahte döviz basmış!

İstanbul'da emniyet güçleri, kalpazanlar için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirilirken, yabancı uyruklu 5 kişi ise yakalandı.
SAHTE PARA PASTIKLARI BELİRLENDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili detayları paylaştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi.
İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı.
YÜKLÜ MİKTARDA SAHTE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirilirken, Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.
İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2025
⛔ Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile… pic.twitter.com/7fMR2M4790