İstanbul'da matbaa skandalı! Yabancı uyruklular milyarlarca lira sahte döviz basmış!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da matbaa operasyonunda 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirilirken yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da emniyet güçleri, kalpazanlar için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirilirken, yabancı uyruklu 5 kişi ise yakalandı.

SAHTE PARA PASTIKLARI BELİRLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili detayları paylaştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA SAHTE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirilirken, Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

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