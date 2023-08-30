İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

KAYNAK: AA
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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 1
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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 2

Aynı ay içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan doğa olayı, İstanbul'da ilgi ile izlendi.

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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 3

İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 4

Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi.

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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 5

Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 6

Ay'ın İstanbul'un simgeleri ile buluştuğu anlarda ise eşsiz unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 7

Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor.

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İstanbul’da Mavi Ay nefes kesti. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı 8

Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

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