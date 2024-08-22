İstanbul’da Maymun Çiçeği paniği! Suriyeli şahsı apar topar özel odaya aldılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da Maymun Çiçeği paniği! Suriyeli şahsı apar topar özel odaya aldılar

İstanbul’da Suriye uyruklu bir şahsı Maymun Çiçeği hastalığı şikâyetiyle devlet hastanesinde özel bir odaya aldılar.

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’ne Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle başvuran Suriye uyruklu H.S izole altına alındı.

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SONUCU BEKLENİYOR

Numune örneği alınan hastanın sonuçlarının çıkması bekleniyor.

Hastanede çalışan personellerin bulunduğu gruba dikkatli olunması yönünde mesaj atıldığı da öğrenildi.

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“HASTALIK TEMASLA GEÇİYOR, DİKKAT EDELİM”

WhatsApp’tan gönderilen mesajda, “Arkadaşlar ‘Eski Sarı 2’ odası (asansör yanındaki oda) MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI yüksek riski ile gelen hastayı aldılar. Hastalık nefes yolu ile değil temas ile geçiyor. Odaya giriş çıkışlara dikkat edelim.” ifadelerine yer verildi.

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