İstanbul’da mehtap turları başladı

Yaz tarifesinin başlamasıyla ilk mehtap turu, 28 Haziran Cumartesi akşamı yapıldı. Yaklaşık 7 saat 30 dakika süren turda katılımcılar, gün batımıyla başlayan yolculukta İstanbul Boğazı’nın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerini gece manzarası eşliğinde görme imkanı buldu.

İlk tura İstanbulluların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Vapur müzisyenlerinin canlı performansları eşliğinde gerçekleşen turda, katılımcılar Boğaz’ın atmosferini müzik eşliğinde deneyimledi.

Mehtap turları yaz boyunca her cumartesi akşamı düzenleniyor. Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar, Beşiktaş, Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı iskelelerine uğrayan tur, Anadolu Kavağı’nda 2 saat 25 dakikalık bir mola içeriyor. Katılımcılar molada yeme içme ve çevre gezisi yapabiliyor.

Şehir Hatları tarafından düzenlenen uzun ve kısa Boğaz turları ise yıl boyunca her gün seferlerine devam ediyor. Günde bir kez yapılan bu turlar, İstanbul Boğazı’nı keşfetmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet veriyor. Tüm Boğaz ve Mehtap turlarında Vapur Kafe hizmeti de sunuluyor.