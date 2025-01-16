İstanbul'da metro hattında teknik arıza!

Kaynak: DHA
İstanbul'da metro hattında teknik arıza!

İstanbul'da Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında teknik arıza meydana geldi. Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı, duraklar doldu taştı.

İstanbul'da Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucunda giderildi.

Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının ilk durağı olan Yenikapı istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Yaklaşık yarım saat süren arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı. İşlerinden evlerine gitmeye çalışan yolcular uzun süre metronun gelmesini beklerken bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Yoğunluk, ekiplerin arızaları gidermesinin ardından normale dönerken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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