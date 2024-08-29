İstanbul’da metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet! Haluk Levent’ten tepki

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet! Haluk Levent’ten tepki

İstanbul metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa iki erkek fiziksel şiddet uyguladı. Şiddet uygulayan erkeklerden birinin görüntüsüne ulaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere şarkıcı Haluk Levent sessiz kalmayarak tepki gösterdi.

İstanbul’da 22 Ağustos günü akşam saat 21:10 sıralarında Yenikapı – Hacıosman seferini yapan M2 Metrosunda iki erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olayın öncesi yer almazken şiddet uygulayan erkekten birinin çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise yolcular tarafından videoya alındı. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan erkeği engellemeye çalıştı. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Sanatçı Haluk Levent, metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğun şiddete uğradığı görüntüye ilişkin, “Biz neye dönüştük böyle?” diyerek tepki gösterdi.

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