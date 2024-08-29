İstanbul’da metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet! Haluk Levent’ten tepki

İstanbul’da 22 Ağustos günü akşam saat 21:10 sıralarında Yenikapı – Hacıosman seferini yapan M2 Metrosunda iki erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olayın öncesi yer almazken şiddet uygulayan erkekten birinin çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise yolcular tarafından videoya alındı. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan erkeği engellemeye çalıştı. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Sanatçı Haluk Levent, metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğun şiddete uğradığı görüntüye ilişkin, “Biz neye dönüştük böyle?” diyerek tepki gösterdi.
Bu haberi gördüm.— Haluk Levent (@haluklevent) August 28, 2024
Atladım.
Sonra içim içimi yedi.
Biz neye dönüştük böyle!
Bu haberi yazmaya çekinmek bile başlı başına bir facia.
Neden?
Eee linç yeriz.
Çünkü çocuk Suriyeli.
Dostlarım!
100 kez yazdım 101 kez yazmaya devam ediyorum.
Ben başından beri Suriyeli sığınmacılar… pic.twitter.com/6CLFmywPHl