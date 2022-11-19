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İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı seferini yapan metro, Fatih'te bulunan Aksaray durağına geldiği metroda esnada teknik bir arıza meydana geldi. Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, arızadan dolayı seferlerde aksama yaşanıyor.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:52
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İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi

İstanbul’da metrosunda yolcular tahliye edildi
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İHA'nın haberine göre, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında sefer yapan metro, Fatih'teki Aksaray İstasyonu’na geldiği anda teknik bir arıza yaşadı. 

Saat 15.30 sıralarında yaşanan teknik arıza dolayısıyla metronun içerisinde bulunan yolcular tahliye edildi. Metro seferlerinde bir süreliğine aksama yaşandı. Arıza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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