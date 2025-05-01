İstanbul'da mide bulandıran olay! Devlet hastanesinde çocuğa taciz iddialarına jet açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da mide bulandıran olay! Devlet hastanesinde çocuğa taciz iddialarına jet açıklama

İstanbul'da devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa taciz iddiaları milyonların gündemindeydi. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili jet açıklama geldi.

İstanbul'da bir devlet hastanesinin yoğun bakımında yatan 9 yaşındaki bir çocuğun doktorlar tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Milyonlarca insanın tepkisini alan haberle ilgili Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada,

"Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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