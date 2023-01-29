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  • İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken kendiliğinden hareket eden minibüs, asker eğlencesi yapan gruba çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:44
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İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesine katılmak için gelen bir kişi, minibüsünü sokağın başına park etti.

Minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kendiliğinden hareket ederek halay çeken kalabalığın arasına daldı. 4 kişi minibüsün altında kaldı. Minibüs, sokaktaki diğer araçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sezai Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından minibüsün sahibi gözaltına alındı. Minibüs çekiciyle sokaktan kaldırıldı.

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