İstanbul'da minibüs bariyere çarparak durabildi

Kaza saat 15.00 sıralarında Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. Topkapı-Gaziosmanpaşa hattında sefer yapan Mehmet Yüksel idaresindeki 34 M 4001 plakalı minibüs, Karagümrük yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki demir bariyere ve karşı yönden gelen 34 HSE 253 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bacağına demir saplanan sürücü Yüksel'i bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Beylerbeyi Caddesi üzerinde iki yönde de 1'er şerit trafiğe kapandı. Kazaya karışan minibüs ve otomobilin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.