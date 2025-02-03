İstanbul'da minibüs bariyere çarparak durabildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Eyüpsultan’da bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. Topkapı-Gaziosmanpaşa hattında sefer yapan Mehmet Yüksel idaresindeki 34 M 4001 plakalı minibüs, Karagümrük yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki demir bariyere ve karşı yönden gelen 34 HSE 253 plakalı otomobile çarptı.

Minibüs bariyere çarparak durabildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bacağına demir saplanan sürücü Yüksel'i bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs bariyere çarparak durabildi

Kaza nedeniyle Beylerbeyi Caddesi üzerinde iki yönde de 1'er şerit trafiğe kapandı. Kazaya karışan minibüs ve otomobilin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüs bariyere çarparak durabildi

Minibüs bariyere çarparak durabildi

Minibüs bariyere çarparak durabildi

Minibüs bariyere çarparak durabildi

Son Haberler
Meteoroloji’den 4 il için kritik uyarı! Karla karışık yağmur geliyor ( 3 Şubat 2025)
Meteoroloji’den 4 il için kritik uyarı!
Motosiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Motosiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Piyasalarda yer yerinden oynadı! Bir yanda sert yükseliş, bir yanda ise düşüş
Piyasalarda yer yerinden oynadı! Bir yanda sert yükseliş, bir yanda ise düşüş
Fenerbahçe kazansa da oyunu kimse beğenmedi. Hakemi ve Mourinho’yu topa tuttular
Fenerbahçe kazansa da oyunu kimse beğenmedi. Hakemi ve Mourinho’yu topa tuttular
Kaşınan yeri kaşımanın görünmeyen tehlikeleri! Cilt doktorlarından uyarılar
Kaşınan yeri kaşımanın görünmeyen tehlikeleri! Cilt doktorlarından uyarılar