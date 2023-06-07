İstanbul'da minibüse çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Edirne yönüne giden G.K. idaresindeki 34 DHR 223 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde aynı yönde seyreden 34 DH 5496 plakalı kamyona çarptı.
Sürücüler indikleri araçlarını kontrol ederken E.B. idaresindeki 34 PL 9099 plakalı bir başka kamyon kazaya karışan minibüse çarpıp devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsü E.B. hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Otoyolda aksayan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesi ve temizlenen yola Karayolları ekiplerince kaygan olmaması için kum dökülmesi sonrası normale döndü.