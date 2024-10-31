İstanbul’da miras dehşeti! Ağabeyini çekiçle kafasına vurarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da miras dehşeti! Ağabeyini çekiçle kafasına vurarak öldürdü

İstanbul Bahçelievler’de 39 yaşındaki Harun Can, 45 yaşındaki abisi Kenan Can’ı miras nedeniyle çekiçle öldürdüğünü itiraf etti. Polis, cinayetin Kayseri’deki babalarında kalan tarla yüzünden işlendiğini belirledi.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki dairede 27 Ekim Pazar günü meydana geldi. Harun Can (39) sabah saatlerinde polis merkezine giderek aynı evde yaşadığı abisi Kenan Can'ı (45) ölü olarak bulduğunu söyledi.

Olay yerine giden polis ekipleri odasında hareketsiz yatan Kenan Can'ın öldüğünü ve kafasında darbe izleri olduğunu fark etti. Harun Can, polis sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Harun Can, abisini çekiçle kafasına vurarak öldürdüğünü ve cinayeti de Kayseri'deki babalarında kalan tarla yüzünden işlediğini itiraf etti.

Miras yüzünden abisinin kafasına vurarak öldüren Harun Can çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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