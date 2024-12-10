İstanbul'da modifiye denetimi: 40 araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
İstanbul'da modifiye denetimi: 40 araç trafikten men edildi

Küçükçekmece'de modifiye araç denetiminde sürücülere 258 bin 129 TL ceza kesilirken 40 araç trafikten men edildi.

Küçükçekmece'de modifiye araç denetiminde sürücülere 258 bin 129 TL ceza kesildi, 40 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme görevlilerince Küçükçekmece'de 21-22 Kasım tarihlerinde modifiye araçlar denetlendi. Modifiye araçlardaki kayıt dışı plaka, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanımı, yüksek ses cihazlı araç kullanımı, ışık donanımı noksan araç kullanımı, cam filmi, teknik değişikliklerin denetiminde toplamda 258 bin 129 TL idari para cezası uygulandı ayrıca 40 araç trafikten men edildi.

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