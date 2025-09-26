İstanbul’da Motosiklet hırsızlarına şafak operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şüphelilerle birlikte 42 çalıntı motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON YAPILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüphelilerin park halindeki motosikletleri çaldıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit edilen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda hırsızlık çetesi üyesi oldukları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 11 şüphelinin sorgusu ise Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği şubelerinde yapıldı.

42 MOTOSİKLET BULUNARAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin çalınan motosikletlerin, yeni nesil suç örgütlerine satmayı planladıkları ortaya çıktı. Bu suç örgütlerinin yaralama, iş yeri kurşunlama, silahla tehdit ve uyuşturucu ticaretinde kullanmayı planladığı 42 motosiklet, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla bulunarak sahiplerine teslim edildi.

MAĞDURLAR MOTOSİKLETLERİNİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TESLİM ALDILAR

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bulunan motosikletini teslim almaya gelen olayın mağdurlarından Muhammet Büyükakman (33), "Pazar sabahı işe gitmek için motorun başına gittiğimde yerinde olmadığını fark ettim. Hemen karakolu aradım. Emanet motordu. Daha önceki motorumla kaza yapmışım. Bu motoru arkadaştan ödünç almıştım. çalınınca üzüldük. Bir gün sonra motorum bulundu. Esenyurt'ta çalındı, Gaziosmanpaşa'da bulundu. Bunun için emniyet müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bu bizim ekmek teknemiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun masrafı bununla çıkıyor" dedi.

Bir diğer mağdur Emrah Eren (24) ise, " Gece 12.00'de evin önüne park ettim. Sabah işe giderken motosikletim yerinde yoktu. Hemen GPS üzerinden bakıp polislere haber verdim. O şekilde bulduk. Motorumu kilitlememiştim pişman oldum. Site olduğu için güvenmiştim ama çok bir işe yaramadı. İşe gidip geldiğim tek vasıtamdı. Çalındığı için kendimi çok kötü hissettim." şeklinde konuştu.