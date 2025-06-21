İstanbul’da motosiklet hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Esenyurt’ta park halinde yaklaşık 400 bin lira tutarındaki motosiklet iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1028'inci Sokak'ta meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, kaldırımda park halinde bulunan 34 MSN 458 plakalı motosikleti gözüne kestirdi.

Bir şüpheli yanına gittiği motosikleti saniyeler içerisinde çalıştırdı. İki şüpheli peş peşe kısa sürede uzaklaştı. Hırsızlık çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.