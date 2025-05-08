İstanbul’da motosiklet tamirhanesinde feci patlama! Ölü ve yaralılar var

Yangın, saat 14.30 sıralarında İstanbul Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe Oto Sanayi'de 4 katlı binanın birinci katında bulunan bir motosiklet tamirhanesinde iddiaya göre kaynak yapıldığı esnada patlama meydana geldi. Patlama sonrası oluşan yoğun dumanlar nedeniyle 4 kişi içeride mahsur kaldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın esnasında motosiklet tamirhanesine ait depoda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yangında yaralanan Mustafa G. (56), Cemal Ö.(58), Ümit Ç. (39), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ümit Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Patlama esnasında depo içerisinde kalarak hayatını kaybeden kişinin Oğuzhan Gündoğdu (31) olduğu öğrenildi.

SAVCILIK İNCELEMELERDE BULUNDU

Motosiklet tamirhanesinde meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu için savcılık olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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