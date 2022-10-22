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  • İstanbul'da motosikletle kapkaç yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da motosikletle kapkaç yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 6 ilçesinde motosikletle kapkaç yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:47
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İstanbul'da motosikletle kapkaç yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da motosikletle kapkaç yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekipleri, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa'da siyah renkli motosikletle kapkaç yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 40 suç kaydı bulunan M.D. ile 38 suç kaydı olan N.Ç'yi Bağcılar-Bakırköy bölgesinde motosikletle birlikte yakaladı.

Emniyette 41 ayrı kapkaç dosyasından haklarında işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, gözlerine kestirdikleri kişilerin yanına motosikletle yaklaşarak, ellerindeki telefonu çalıp kaçtıkları, beğenmedikleri telefonları ise bir süre sonra yola attıkları görüldü. (AA)

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Selahattin çetin
22.10.2022 17:57
Benimle evlenmedikten sonra napım zenginliklerini  
 
Nihat Ercan
22.10.2022 17:56
Sonuçta bir. çaya davet edilmiş yorumların çoğu ayrıştırıcı hiç insanlık yapmadınız mı  
 
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