İstanbul'da motosikletle kapkaç yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekipleri, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa'da siyah renkli motosikletle kapkaç yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 40 suç kaydı bulunan M.D. ile 38 suç kaydı olan N.Ç'yi Bağcılar-Bakırköy bölgesinde motosikletle birlikte yakaladı.

Emniyette 41 ayrı kapkaç dosyasından haklarında işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, gözlerine kestirdikleri kişilerin yanına motosikletle yaklaşarak, ellerindeki telefonu çalıp kaçtıkları, beğenmedikleri telefonları ise bir süre sonra yola attıkları görüldü. (AA)