Yine motosikletli saldırı. İstanbul'da motosikletli kasklı saldırdı 1'ağır 3 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kıraathanenin önünde duran Yusuf Koçyiğit'e, motosikletlerle gelen maskeli bir grup henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında Koçyiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sesleri duyan kıraathanedeki vatandaşlar kendilerini yere atarak korunmaya çalıştı. Ancak kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet etti.

Yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Koçyiğit'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların iyi olduğu belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre kıraathane ve çevresinde inceleme yaptı.

Saldırıda yakında bulunan bir binanın camına da kurşun isabet ettiği ve evde bulunanlara rast gelmediği belirlendi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.