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  • Yine motosikletli saldırı. İstanbul'da motosikletli kasklı saldırdı 1'ağır 3 yaralı

Yine motosikletli saldırı. İstanbul'da motosikletli kasklı saldırdı 1'ağır 3 yaralı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ardından, silahlı saldırı ve suikastlerin tartışıldığı Türkiye’de dün gece saatlerinde bir kahvehane önünde yine motosikletli silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:21
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İstanbul'da motosikletli kasklı saldırdı 1'ağır 3 yaralı. Yine motosikletli saldırı

Yine motosikletli saldırı. İstanbul'da motosikletli kasklı saldırdı 1'ağır 3 yaralı
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Olay, saat 22.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kıraathanenin önünde duran Yusuf Koçyiğit'e, motosikletlerle gelen maskeli bir grup henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında Koçyiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sesleri duyan kıraathanedeki vatandaşlar kendilerini yere atarak korunmaya çalıştı. Ancak kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet etti.

Yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Koçyiğit'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların iyi olduğu belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre kıraathane ve çevresinde inceleme yaptı.

Saldırıda yakında bulunan bir binanın camına da kurşun isabet ettiği ve evde bulunanlara rast gelmediği belirlendi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Vatandaş
18.01.2023 10:29
İyice Teksas'a döndük.  
 
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