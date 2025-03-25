İstanbul’da motosikletli polisler kaza yaptı! 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş’tan Üsküdar istikametine seyir halindeki motosikletli polis ekibi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza yaptı. Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Üsküdar istikametine giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kaza sırasında 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletli polisler arkadaşlarına yardım etmek üzere olay yerine gelirken, yaralanan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da motosikletli polisler kaza yaptı! 2 yaralı

İstanbul’da motosikletli polisler kaza yaptı! 2 yaralı

İstanbul’da motosikletli polisler kaza yaptı! 2 yaralı

İstanbul’da motosikletli polisler kaza yaptı! 2 yaralı

İstanbul’da motosikletli polisler kaza yaptı! 2 yaralı

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