İstanbul’da motosikletli polisler kaza yaptı! 2 yaralı

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Üsküdar istikametine giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kaza sırasında 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletli polisler arkadaşlarına yardım etmek üzere olay yerine gelirken, yaralanan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.