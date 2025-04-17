İstanbul'da motosikletli saldırganlar polis aracına yaylım ateşi açtı! ‘Dur’ ihtarına uymadılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Büyükçekmece’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan yüzü maskeli 4 motosikletli polise ateşle karşılık verdi. Polisi alarma geçiren olayda şüphelilerden 2’si motosikletle kaçarken 2’si yaya olarak kaçtı. Olay yerinde 14 boş kovan bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği 2 motosikletli "dur" ihtarına uymadı. Yüzü maskeli 4 şüpheli, seyir halindeyken sivil polis aracından kaçmak için ateş açtı. Şüphelilerden 2'si motosikletle diğer 2 kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 14 adet boş kovan ve mermi çekirdeği tespit edildi. Ayrıca terk edilmiş halde bulunan 34 NK 2407 plakalı motosikletin Büyükçekmece'den çalıntı olduğu belirlenirken polis aracına bir adet mermi girişi olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da motosikletli saldırganlar polis aracına yaylım ateşi açtı! ‘Dur’ ihtarına uymadılar

İstanbul'da motosikletli saldırganlar polis aracına yaylım ateşi açtı! ‘Dur’ ihtarına uymadılar

İstanbul'da motosikletli saldırganlar polis aracına yaylım ateşi açtı! ‘Dur’ ihtarına uymadılar

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