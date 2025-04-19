İstanbul'da müstehcen partiler düzenliyordu... Maskeli 'Fergio bey' kara paracı çıktı! 100 milyonuna el koyuldu...

‘Fergio Bey’ takma adını kullanan Ferhat Günay, İstanbul Büyükçekmece’deki lüks bir siteden kiraladıkları ‘Fergio House’ dedikleri villada müstehcen partiler düzenliyordu. Villada, yüzleri maskeli parti ve bazı faaliyetlerde bulunan Fergio Bey’ partiye katılan ‘köle’ dedikleri diğerlerinin faaliyetlerini yönlendiriyordu. Partilere giriş ücreti ise 3000 ile 300 bin lira arasında değişiklik gösteriyordu. Çekilen müstehcen video ve diğer fotoğraflar ‘Fergio House’ sosyal medya üzerinden yayınlanıyor ve satışını yapıyordu. İddianameye giren bu durum, şüphelilerin ‘haksız kazanç’ yöntemlerinden biriydi.

KARA PARA TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Aklama Suçu Bürosu’ tarafından tamamlanan iddianamede, ‘Fergio House’ faaliyetleri hakkında hazırlanan ‘Mali Analiz Raporu’na da yer verdi. Raporda üç şüphelilerin yasal gelirleri ve mali durumlarıyla uyumlu olmayan para hareketleri olduğu ve yine yasal gelirleriyle uyumlu olmayacak şekilde menkul ve gayrimenkul mallar edindikleri belirlendi.

MASAK RAPORUNDA DA BELİRTİLDİ

Üç şüphelinin, öncül suçun (müstehcen partiler) diğer failleriyle yoğun para trafiği içerisinde oldukları, hesaplarında çok sayıda para giriş - çıkış işlemi olduğu tespit edildi. Para transferlerinin, şüphelilerin yasal geliri ile elde edilmediği de eklendi. MASAK tarafından düzenlenen raporda da “suç gelirlerinin takibinin gizlemeye çalışıldığı” belirtildi.

100 MİLYONA EL KOYULDU

Savcılık bu raporlara dayanarak şüphelilerin toplam değeri 100 milyon liraya yaklaşan bütün varlıklarının müsadere (el konulması) edilmesini talep etti. Savcılık Ferhat Günay, kardeşi Serhat Günay ve sosyal medya hesaplarını yöneten Seçil Gözde Cayak’ın ‘kara para aklama’ suçlamasıyla 7 yıla kadar hapsini istedi.