İstanbul'da nakliyeciye sokak ortasında meydan dayağı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da caddedeki bir şeridi kamyonetle trafiğe kapatarak ürün indiren nakliyeciyle esnaf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma tekme ve yumruklu kavgaya döndü. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 15.45 sıralarında İstanbul Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyeci, kamyonetini tek şeritli ancak sonu ikiye ayrılan caddeye park etti. Bir süre sonra nakliyecinin yanına gelen esnaf, nakliyeciye kamyonetin trafiğe neden olduğunu ve aracını çekmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da nakliyeciye sokak ortasında meydan dayağı!

Nakliyecinin ürünleri indirdikten sonra aracı çekeceğini belirtmesi üzerine esnafla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyeyerek kavgaya dönüştü. Nakliyeciyle esnaf arasında bağırışma ve küfürleşme yaşandı.

İstanbul'da nakliyeciye sokak ortasında meydan dayağı!​​​​​​​

ESNAFTAN NAKLİYECİYE MEYDAN DAYAĞI

Kavgaya dönüşen olayda esnaf, ortalarına aldıkları nakliyeciyi yumruklayarak yere düşürdü. Yerde tekmelenmeye devam edilen nakliyeci yaralanırken, nakliyecinin giysileri kavga sırasında yırtıldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle nakliyeci olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul'da nakliyeciye sokak ortasında meydan dayağı!​​​​​​​

Yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da nakliyeciye sokak ortasında meydan dayağı!

İstanbul'da nakliyeciye sokak ortasında meydan dayağı!

İstanbul'da nakliyeciye sokak ortasında meydan dayağı!

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