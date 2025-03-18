İstanbul’da nefes kesen kovalamaca! Polis havaya ateş açtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Esenyurt’ta polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil sürücüsü trafiği altı üstü etti. Polis, aracın gidişin yolu ihtimalini değerlendirerek yolları kapattı. Sürücü Avcılar’da havaya ateş edilerek durduruldu.

Esenyurt'ta polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında 34 KUE 858 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmayarak ara sokaklardan kaçmaya başladı.

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

Esenyurt'ta başlayan polis takibi D-100 Karayolu'nda devam etti. Yunus, trafik ve diğer polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Avcılar Cihangir Mahallesi'nde D-100 Karayolu üzerinde durdurmaya çalıştı.

Kadıköy’de polisin dur ihtarına uymadı, makas atarak kaçtı! Magandaya ceza yağdıKadıköy’de polisin dur ihtarına uymadı, makas atarak kaçtı! Magandaya ceza yağdı

Yine kaçmaya çalışan şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurmak için polis havaya uyarı ateşi açtı. Kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler, D-100 Karayolu'nda durunca ekipler tarafından gözaltına alındı. Araç, olay yeri inceleme ekibinin araştırması için çekici ile kaldırılırken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Araçta titiz arama yapılacağı, plakasının sahte olabileceği belirtildi. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

İstanbul - Esenyurt'ta otomobil ile polisten kaçan 3 şüpheli Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu

Son Haberler
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu
Kimsenin aklına gelmeyecek ülkeyi Türkler dost ilan etti! Ezber bozan anket yayınlandı...
Kimsenin aklına gelmeyecek ülkeyi Türkler dost ilan etti! Ezber bozan anket yayınlandı...
İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu
İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu
MSÜ sonuçları bugün açıklandı
MSÜ sonuçları bugün açıklandı
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı!
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı!