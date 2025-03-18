İstanbul’da nefes kesen kovalamaca! Polis havaya ateş açtı

Esenyurt'ta polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında 34 KUE 858 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmayarak ara sokaklardan kaçmaya başladı.

Esenyurt'ta başlayan polis takibi D-100 Karayolu'nda devam etti. Yunus, trafik ve diğer polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Avcılar Cihangir Mahallesi'nde D-100 Karayolu üzerinde durdurmaya çalıştı.

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Yine kaçmaya çalışan şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurmak için polis havaya uyarı ateşi açtı. Kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler, D-100 Karayolu'nda durunca ekipler tarafından gözaltına alındı. Araç, olay yeri inceleme ekibinin araştırması için çekici ile kaldırılırken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Araçta titiz arama yapılacağı, plakasının sahte olabileceği belirtildi. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.