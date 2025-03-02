İstanbul’da nefes kesen operasyon! Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirmiş: Piyasa değeri 15 milyon TL

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Başakşehir Mobil Park polisi, sera kurularak uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı villaya operasyon düzenledi. Şüpheli, yatakta uyurken yakalandı. Nefes kesen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 87 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirildi.

Başakşehir Mobil Park polisi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı.

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Çalışmalar kapsamında 3 katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride hiçbir hareketin olmadığı belirlendi. Belirli zamanlarda şüpheli kişilerin eve girdiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri villanın içerisi gözle görülemediği için merdivenle baca kısmına çıktı. Dronla villanın çevresini izleyen polis, içeride uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti.

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POLİS ŞÜPHELİYİ UYURKEN YAKALADI

Hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir Mobil Park polisi, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. Villaya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine pencereyi kırarak içeri girdi. İçeride arama yapan polis, yatak odasında 1 kişinin uyuduğunu gördü.

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Muhammet Furkan Ş. (29) yatağında uyurken yakalandı. Villanın alt katına inen polis ekipleri, kurulan serada 71 kök Hint keneviri ile ışıklandırma ısıtma ve sulama sistemleri ele geçirdi. Nefes kesen o operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Villayı uyuşturucu serasına çevirdilerVillayı uyuşturucu serasına çevirdiler

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PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRA

Villanın birinci katında inceleme yapan polis, 4 kasa halinde kurutulmuş döküm halinde esrar, üçüncü katında ise saksı halinde 16 kök Hint keneviri buldu. Villada ele geçirilen 87 kök Hint Keneviri ile 2 kilogram 290 gram marihuana ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiğini düşünülen 4 bin 90 lira, 300 dolar, 2 bin 200 Euro'ya el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Gözaltına alınan Muhammet Furkan Ş. ise gözaltına alınmasının ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Mahkemeye çıkarılan Muhammet Furkan Ş., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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